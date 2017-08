– Minst elleve omkom da tre veltet på Madeira

utenriks

Ifølge TV-stasjonen RTP er tilstanden alvorlig for fire av de skadde. Det meldes også at det er to barn blant de omkomne.

Ulykken skjedde tirsdag formiddag i Monte utenfor øyas hovedstad Funchal.

Årsaken til at treet veltet er ennå ikke kjent, men øyenvitner opplyser at treet var gammelt og at det hadde vært sikret med et tau i et par år ettersom det var morkent og hadde hul stamme.

Mange mennesker var samlet på stedet ved treet der de deltok på en katolsk festival. Den årlige Nossa Senhora-festivalen er øyas største, og den trekker hvert år en stor folkemengde til en kirke i utkanten av Funchal.

