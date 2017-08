19 døde i to angrep mot FN i Mali

utenriks

En malisk soldat og en soldat fra den fredsbevarende styrken MINUSMA ble drept tidlig om morgenen i byen Douentza, opplyser MINUSMA. To angripere ble også drept. Noen timer senere gikk seks væpnede menn, som antas å være jihadister, til angrep mot FNs leir i byen Timbuktu.

Blant de drepte ved hovedkvarteret er fem maliske sikkerhetsvakter, en politimann og en sivilist. I tillegg er en sikkerhetsvakt og seks medlemmer av den fredsbevarende styrken såret, bekrefter FN-misjonen MINUSMA i en uttalelse. To av de sårede er påført alvorlige skader.

Fordømmer

– Jeg har ikke ord til å fordømme dette feige angrepet og nedrige handlingen noen få timer etter terrorangrepet vi ble utsatt for i Douentza, sier FNs spesialrepresentant for Mail, Mahamat Saleh Annadif, i en uttalelse til AFP om angrepet i Timbuktu mandag kveld.

Seks angripere ble skutt og drept da FN satte inn kamphelikoptre og soldater for å slå tilbake angrepet.

FNs generalsekretær Antonia Guterres fordømmer de to angrepene og uttrykker sin kondolanse til Malis regjering og ofrenes familier. I sin uttalelse understreker han at et angrep mot fredsbevarende personell kan anses som en krigsforbrytelse.

Norsk bidrag ikke berørt

Norge bidrar med personell til FN-oppdraget i Mali, men disse befinner seg langt unna basen som ble angrepet mandag.

– Det norske bidraget er konsentrert rundt hovedstaden Bamako, opplyser oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter til NTB.

(©NTB)