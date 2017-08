Maduro beordrer militærøvelse

utenriks

– Jeg har gitt ordre til de væpnede styrkenes generalstab om å forberede en nasjonal sivil og militær øvelse for det samordnede forsvaret av nasjonen, sa Maduro til tusenvis av sine tilhengere på et massemøte i Caracas. Øvelsen skal finne sted 26. og 27. august, ifølge presidenten.

– Hold dere unna, lød den klare oppfordringen fra folkemengden til amerikanerne: «Yankee go home!»

Den varslede øvelsen kom etter at USAs president fredag sa at en militær intervensjon er ett av alternativene USA vurderer – «om nødvendig» – med tanke på den politiske og økonomiske krisen og voldelige uroen som herjer Venezuela.

Forsvarsministeren i Venezuela kalte utsagnet galskap og mener USA har kastet masken og viser sitt sanne ansikt med et uttalt ønske om å angripe det latinamerikanske landet. Regjeringen sier Trumps ord underbygger deres hyppige påstander om at USA har planer om å sikre seg kontroll over Venezuelas oljeressurser. Landet har verdens nest største kjente oljereserver.

Det amerikanske forsvarsdepartementet sier det ikke har fått ordre fra Trump om å forberede en militæraksjon mot Venezuela. Visepresident Mike Pence, som er på rundreise i Latin-Amerika, har sagt at Trumps trussel står ved lag, men at han håper det er mulig å finne en fredelig løsning.

– Vi vil ikke stå og se på mens Venezuela bryter sammen, men det er viktig å merke seg det presidenten sa, at en mislykket stat i Venezuela truer sikkerheten og velstanden på den vestlige halvkule, sa Pence til pressen i den colombianske byen Cartagena.

(©NTB)