Ny tysk giftvurdering etter eggskandalen

I alt 17 land er påvirket av at en rekke eggprodusenter i Nederland og Belgia brukte rensemiddelet Dega-16, som inneholdt insektmiddelet fipronil. Etter at bruken ble kjent 19. juni, gjennomførte det tyske føderate instituttet for risikovurdering BfR en vurdering av stoffet i slutten av juli, ifølge Nationen.

De kom fram til at et menneske kan innta 0,72 milligram per kilo egg før det oppstår helserisiko. Det betyr at en voksen person kan spise sju egg om dagen, mens et lite barn på 10 kilo kan spise ett.

Det BfR mener er innenfor trygge marginer, er langt høyere enn grenseverdiene for sprøytemiddelrester av fipronil satt av både Verdens helseorganisasjon, FNs organisasjon for ernæring og landbruk og EU.

Prøvene som er tatt, viser fipronilmengder på 0,0031 til 1,2 milligram per kilo egg. Også BfRs grense er altså overskredet i noen av tilfellene.

En talsperson for EU-kommisjonen sier til EU Observer at det pågår etterforskning for å stadfeste nøyaktig når hvert enkelt land visste om fipronil-forurensingen og burde ha meldt fra til EU.

