28 drept i selvmordsangrep i Nigeria

En lokal tjenestemann bekrefter at «minst 20» er drept. Ytterligere 82 personer er såret etter angrepet tirsdag. Et medlem av en lokal borgerverngruppe sier dødstallet trolig vil stige.

Angrepet ble utført i byen Mandarari, 25 kilometer fra Maiduguri, hovedstaden i delstaten Borno, opplyser Baba Kura. Kura er også medlem i borgerverngruppen, som er opprettet for å bekjempe militante islamister. Han sier den første kvinnen utløste panikk da hun sprengte seg ved et marked i Mandarari, like ved leiren for internt fordrevne.

– Folk forsøkte å stenge salgsbodene sine da de to andre kvinnene utløste sine sprengladninger og forårsaket de fleste dødsfallene og skadene, forklarer Kura.

Det lokale sykehuset sier de har fått inn et enormt antall pasienter.

Området er utsatt for angrep fra islamistgruppen Boko Haram, som ofte benytter jenter og unge kvinner som selvmordsbombere. Enkelte som har flyktet fra gruppen, har fortalt hvordan jentene blir dopet ned og tvunget til å gjennomføre slike angrep.

