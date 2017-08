Britene vil ha fortsatt åpen grense til Irland

utenriks

Å unngå fysiske sperringer eller installasjoner langs grensen mellom Nord-Irland og republikken i sør, vil ha høyeste prioritet i forhandlingene med EU. Ønsket om en fortsatt åpen grense kommer fram i dokumenter det britiske brexit-departementet har offentliggjort i forkant av forhandlingene som starter 28. august.

Regjeringen i London sier den vil beholde retten til fri bevegelse mellom Storbritannia og Irland, noe som er nedfelt i en avtale fra før EU var en realitet. Det er ikke klart om britene vil kontrollere borgere fra andre land som krysser grensen.

– Begge sider må være fleksible og kreative når det gjelder grensespørsmålet i Nord-Irland. Vår første prioritet er å unngå fysisk infrastruktur ved grensen og gå tilbake til tidligere tiders grensestasjoner. Det er fullstendig uakseptabelt for Storbritannia, sier en regjeringskilde.

Irsk bekymring

På irsk side er det stor bekymring for de økonomiske konsekvensene når grensen til det britiske Nord-Irland også blir en del av EUs yttergrense. I tillegg frykter irene at grensespørsmålet kan skape problemer for fredsprosessen i Nord-Irland.

Det nye dokumentet ble offentliggjort dagen etter at britene gjorde det kjent at de ønsker en midlertidig avtale om tollunion med EU for å gjøre overgangen til utenforskapet smidigere.

– For tidlig

Det forslaget møtte en kald skulder i unionen, og EU ga beskjed om at det er for tidlig å ta stilling til forslag som gjelder tiden etter brexit.

– Vi vil først behandle dem når vi har fått tilstrekkelig framgang når det gjelder betingelsene for en velordnet utmeldelse, sier en talsmann for EU-kommisjonen.

En ikke navngitt EU-kilde sa ifølge BBC at den britiske ideen om «usynlige grenser» er en fantasi.

Etterlyser klarhet

Britene stemte for utmelding i fjor sommer, og i mars i år ble den formelle prosessen satt i gang, noe som innebærer at britene forlater unionen innen mars 2019. En stor del av landets utenrikshandel er med andre EU-land, men det er fortsatt langt fra klart hva slags handelsavtale Storbritannia kan få med EU. Samtidig får ikke britene lov til å forhandle fram avtaler med andre land så lenge Storbritannia formelt er medlem av EU.

Næringslivet har etterlyst mer klarhet om hva som vil gjelde etter brexit.

Mens EU har sagt at en handelsavtale må vente til andre spørsmål er løst, blant annet grensen mot Irland. Storbritannia sier på sin side at det ikke er mulig å skille de to sakene fra hverandre.

