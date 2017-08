Enighet om mer penger til det svenske forsvaret

utenriks

Avtalen innebærer at det skal brukes 2,7 milliarder svenske kroner mer per år på forsvaret i perioden fra 2018 til 2020, opplyste regjeringen, Centerpartiet og Moderaterna på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Av de til sammen 8,1 milliarder kronene, skal 6,8 milliarder gå til det militære forsvaret, mens 1,3 milliarder går til sivilforsvaret.

– Kontinuitet i svensk forsvars- og sikkerhetspolitikk er nødvendig, sa forsvarsminister Peter Hultqvist under pressekonferansen.

Den svenske regjeringen er dominert av Socialdemokraterna, men består også av Miljöpartiet.

Borgerlig misnøye

Kristdemokraterna forlot forhandlingene mandag fordi partiet mente de manglet langsiktighet. Partiet mener at 8,1 milliarder kroner ekstra fortsatt er for lavt til å dekke forsvarets behov. Det mener også Liberalerna.

– Dette innebærer ikke at forsvares styrkes på noen som helst måte. Man forsterker bare svarte hull i budsjettet, sier partileder Jan Björklund, som er skuffet over at to av fire borgerlige partier støtter planen.

Tidligere i sommer har også Moderaterna truet med å forlate forhandlingene. Partiet stilte krav om at det skulle brukes to milliarder kroner ekstra på forsvaret allerede i høst.

Flere soldater

Ifølge Hans Wallmark fra Moderaterna, søsterpartiet til norske Høyre, er avtalen helt på linje med forsvarets krav.

– Dette innebærer at vi får mer penger til svensk forsvar og dermed styrker forsvarsevnen, sier han.

Pengene skal blant annet gå til grunnutdanning av flere soldater, mer treningsvirksomhet, mer materiell, innkjøp av ammunisjon, kortere reparasjonstider, flere ansatte soldater og IT-satsinger.

Sverige brukte i 2016 totalt 48,5 milliarder kroner på forsvaret, ifølge det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI. Det utgjør 1 prosent av landets bruttonasjonalprodukt.

