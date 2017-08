Gjengmedlemmer stormet sykehus i Guatemala

utenriks

Et ukjent antall væpnede menn stormet inn på sykehuset tidlig onsdag morgen og begynte å skyte, sier Carlos Soto, direktør for Roosevelt sykehuset i Guatemala by.

Minst sju mennesker ble drept og 12 skadd, inkludert et barn.

Politiet opplyser at de har arrestert fem menn, som tilhører gjengen Mara Salvatrucha. Politiets talsperson Jorge Aguilar sier at angriperne ville hente ut et gjengmedlem.

– Vi antar at han er lederen for en undergruppe, sier Aguilar.

Den antatte gjenglederen var hentet ut av fengsel for å ta prøver på sykehuset. Han er ikke blant de pågrepne. To av de drepte var fengselsbetjenter.

Ifølge sykehuset er det ikke første gang noe slikt skjer, og det har bedt myndighetene om ekstra sikkerhet.

(©NTB)