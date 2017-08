Høyreekstreme i USA mobiliserer i ytringsfrihetens navn

utenriks

Matthew Heimbach, som leder et antisemittisk og nasjonalistisk parti, sier at hans gruppe kommer til å være mer aktiv i høst. Han kaller sist helgs demonstrasjon i Charlottesville «en absolutt, strålende seier».

Allerede førstkommende lørdag skal høyreekstremisten Jason Kessler, som var medarrangør i Charlottesville, arrangere en ny demonstrasjon. Denne gangen i Boston i Massachusetts, i det han kaller «en demonstrasjon for ytringsfriheten».

I tillegg har Richard Spencer, som regnes som de høyreekstremes sjefideolog, søkt om tillatelse til å tale på et universitet i Florida i september.

– Synspunktene hans er ikke i tråd med våre verdier som institusjon, men vi må følge loven og ikke diskriminere basert på innhold og gi tilgang til det offentlige rom, sier president W. Kent Fuchs ved University of Florida.

Det er også søkt om demonstrasjoner i blant annet Virginia og Texas, men de kan bli avlyst etter volden i Charlottesville.

– Banalt av Trump

En 32 år gammel kvinne ble drept og minst 35 skadd i demonstrasjonene i Charlottesville i Virginia i helgen.

Myndighetene ikke har kommet med anslag for hvor mange som deltok, men andre anslår at det var den største høyreekstreme samlingen på mer enn et tiår. Da gikk det ikke ubemerket hen at Trump ventet til mandag med å uttale seg og fordømme rasisme.

Men mange høyreekstreme lot seg ikke merke av Trumps fordømmelse.

– Jeg tar ham ikke på alvor. Det låt så hult og banalt, sier Richard Spencer. Han avfeier Trumps fordømming som «kumbaya nonsens», ifølge avisen Huffington Post.

Da Trump igjen begynte å snakke om skyld på begge sider tirsdag, ble han takket av tidligere Ku Klux Klan-leder David Duke, som for øvrig uttrykte støtte til Trump i valgkampen. «Takk, president Trump, for din ærlighet og ditt mot til å si sannheten om Charlottesville & fordømme venstre-terroristene i BLM/Antifa», skriver Duke på Twitter. Det siste punktet er en henvisning til Black Lives Matter-bevegelsen og antifascistiske aktivister.

– Trump-relatert rasisme

Til sammen anslås de høyreekstreme i USA å ha 20-30.000 aktive medlemmer og stille støtte fra hundretusener andre.

– De rir på en bølge av Trump-relatert rasisme, sier Spencer Sunshine i tankesmia Political Research Associates til nyhetsbyrået AFP.

Tilveksten til høyreekstreme grupper i USA får næring både fra sosiale medier og fra Steve Bannons posisjon som sjefstrateg i Det hvite hus. Før han begynte å jobbe for Trump, var Bannon redaktør for nettstedet Breitbart, som beskrives som en plattform for alt-right-bevegelsen.

Alt-right er et paraplybegrep for en rekke hvit-makt grupper, som i ulik grad vektlegger antisemittisme, rasisme, islamhat og kvinnefiendtlighet. I tillegg finnes de eldre rasistiske gruppene, som Ku Klux Klan, og nynazist-militser som ser staten som sin fiende.

Svensk invitasjon

To ledende høyreekstreme i Sverige har invitert Richard Spencer til Sverige i høst. De to, Daniel Friberg og Christoffer Dulny var også til stede i Charlottesville.

Svenske og amerikanske nasjonalister ser til hverandre som forbilder, og ifølge Jonathan Leman i den antirasistiske avisen Expo skal antiislamister ha ropt «Nordfront, Nordfront» på en demonstrasjon i sommer.

