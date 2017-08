IS pågriper syriske menn som ikke vil la seg verve

utenriks

Menn mellom 20 og 30 år ble pågrepet i byen Mayadeen, som IS kontrollerer, i provinsen Deir al-Zor øst i Syria, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

IS begynte den tvungne vervingen under fredagsbønnen forrige uke, og har siden spredd budskapet med løpesedler og over høyttalere. Dette fikk mange menn til å flykte til flyktningleirer utenfor Aleppo og al-Hasaka.

Både den USA-ledede koalisjonen, og russiske og syriske myndigheter bomber Deir al-Zor-provinsen, som i stor grad er kontrollert av IS.

Ekstremistgruppa har hatt tapt grunn både i Syria og Irak de siste månedene.

