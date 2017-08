Iran truer med å trekke seg fra atomavtale

utenriks

Da Rouhani la fram sine planer for den kommende presidentperioden i en tale til nasjonalforsamlingen, langet han ut mot Donald Trump. Ifølge Rouhani har hans amerikanske motpart vist at USA «ikke er noen god partner».

Forholdet mellom de to landene er blitt stadig mer anstrengt i kjølvannet av iranske missiltester og -angrep, fulgt av skjerpede amerikanske sanksjoner. Begge sider beskylder motparten for å opptre i strid med atomavtalens ånd.

– De som ønsker å vende tilbake til truslenes og sanksjonenes språk. er fanget i sin egen villfarelse, sa Rouhani og la til at Iran er rede til å trekke seg fra avtalen og gjenopplive sitt atomprogram dersom amerikanerne fortsetter på samme spor som nå.

– Dersom de ønsker seg tilbake til tidligere erfaringer, vil vi i løpet av kort tid – ikke uker og måneder, men timer og dager – gå styrket tilbake til vår tidligere posisjon, fortsetter presidenten.

Han sier samtidig at Iran foretrekker å holde seg til avtalen som han omtaler som «et eksempel på fredens og diplomatiets seier over krig og ensidige handlinger», men sier at det finnes alternativer.

Rouhani snakket videre om hvordan verden har fått merke at Trump er en upålitelig samarbeidspartner.

– De siste månedene ha verden sett at USA, i tillegg til gjentatte brudd på løftene i atomavtalen, også ignorerer andre globale avtaler og viser sine allierte at landet verken er pålitelig som partner eller forhandlingspart, sa han og viste til klimaavtalen fra Paris og internasjonale handelsavtaler.

USA sier landet holder seg fullt og helt til atomavtalen og reagerer på Rouhanis kommentarer.

– Iran må ikke få lov til å holde verden som gissel og bruke atomavtalen som pressmiddel. Iran må aldri, under noen omstendigheter, få lov til å ha atomvåpen, sier USAs FN-ambassadør Nikki Haley i en uttalelse.

