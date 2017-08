Kenyas opposisjon klager valgresultat inn for høyesterett

utenriks

Odinga har hevdet at valgresultatet er hacket og manipulert. På en pressekonferanse onsdag sa han at kenyanere ikke er villige til å godta at demokratiet blir slaktet.

Ifølge valgkommisjonen ble det gjort forsøk på å hacke valgresultatet, men den framholder at forsøket var mislykket.

Valget for en drøy uke siden endte med seier til sittende president Uhuru Kenyatta.

I forrige uke sa opposisjonen at det å klage valgresultatet inn for høyesterett ikke var et alternativ, men onsdag kom kontrabeskjeden fra Odinga, som også tapte mot Kenyatta i 2013.

Både da og nå har valget blitt etterfulgt av sammenstøt mellom politiet og Odingas tilhengere. Frykten har vært stor for at volden vil utarte i en større konflikt.

Siden valget 8. august har minst 20 personer blitt skutt av politiet i uroen, ifølge en kenyansk menneskerettsgruppe.

(©NTB)