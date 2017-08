Kraftige reaksjoner etter at Trump snudde igjen

utenriks

– Det må være tydelig. Forestillingen om et hvitt overherredømme er frastøtende. Slike fordommer er imot alt det landet vårt står for. Det er ikke rom for moralsk tvetydighet, skriver lederen for Representantenes hus, den ledende republikaneren Paul Ryan, på Twitter. Meldingen kommer etter Donald Trump igjen begynte å fordele skyld.

Presidenten fikk kritikk da han gikk ut mot vold «på alle sider». Under press fulgte han søndag opp med å fordømme rasistiske og nasjonalistiske hatgrupper, men mandag snakket han igjen om delt skyld for de voldsomme sammenstøtene i Virginia. En kvinne ble drept da en bilist med nazi-sympatier kjørte inn i en gruppe som var kommet for demonstrere mot nasjonalister og nynazister som samlet seg i byen.

– Denne historien har to sider. Dere snakker om en alt-right-bevegelse. Men det finnes også en alt-left-bevegelse, og noen av dem var bevæpnet med køller. Hadde den siden også skyld? Jeg mener det, sa Trump på en pressekonferanse tirsdag, som egentlig skulle handle om infrastruktur. Alt-right er en betegnelse enkelte bruker på den nye fremveksten på ytterste høyre fløy.

Florida-senator Marco Rubio er også sterkt kritisk til sin tidligere motstander fra nominasjonskampen før valget i fjor.

– President, du kan ikke tillate at forkjemperne for et hvitt herredømme kun får deler av skylden. Deres tanker vil koste nasjonen og verden så mye smerte, skriver han på Twitter.

Demokraten Chuck Schumer, som leder mindretallet i Senatet skriver på Twitter at «Ved å si at han ikke velger side, er det nettopp det Donald Trump gjør. Når David Duke og andre høyreekstreme hyller uttalelsen dine, gjør du noen veldig, veldig feil». Duke er tidligere leder for Ku Klux Klan, og takket mandag presidenten for at han igjen plasserer deler av skylden på motdemonstrantene i Charlottesville.

(©NTB)