Store forventninger til NAFTA-samtaler

utenriks

Tross ulike synspunkter er forventningene store – både fra ytterpunktene og fra hele skalaen imellom – når forhandlere fra Canada, USA og Mexico samles til den første runden med samtaler i Washington. Håpet er å komme fram til en fornyet avtale som alle sider kan være fornøyd med og som oppfyller president Donald Trumps gjentatte valgløfter om å hjelpe amerikanske arbeidere.

Trump kalte NAFTA «kanskje den dårligste handelsavtalen som noensinne er undertegnet noe sted. Han lovet å trekke USA fra avtalen han sier har ødelagt amerikanske jobber, men dempet seg etter press og gikk i stedet inn for å reforhandle avtalen.

Med spente situasjoner i Nord-Korea og Venezuela og de voldelige sammenstøtene i Virginia nylig, trenger Trump noe han kan holde fram som en seier. Men han har også gjentatt at han kan «gjøre slutt på NAFTA» dersom «vi ikke får den avtalen vi vil ha».

En tidligere direktør for Peterson Institute for International Economics er langt mindre bombastisk.

– Vi har ikke råd til å mislykkes. Vi liker ikke å si det eller tenke på det, men det er sannheten, sier Fred Bergsten og legger til at et sammenbrudd kan få alvorlige konsekvenser for USAs økonomi.

De første samtalene skal pågå til søndag, før forhandlerne tar opp igjen tråden 5. september i Mexico by. Tidsplanen er ventet å være stram, med hensyn til Kongressens kalender i USA og valget i Mexico i juli neste år.

