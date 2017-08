1 million sørsudanere har flyktet til Uganda

utenriks

Ugandiske myndigheter sier at strømmen av nye flyktninger som rømmer fra borgerkrigen i hjemlandet, har nådd et omfang som bare kan håndteres gjennom økt humanitær støtte fra det internasjonale samfunnet.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) opplyser at rundt 1.800 sudanske borgere daglig er kommet til Uganda i de siste tolv månedene.

I en uttalelse sier UNHCR at de sist ankomne forteller om barbarisk vold i hjemlandet, der væpnede bander stikker bolighus i brann uten at folk slipper ut, mennesker blir likvidert foran sine familier, seksuelle overgrep skjer mot kvinner og jenter og yngre gutter kidnappes til tvungen deltakelse i krigen.

Rent helvete

Flyktninghjelpens landdirektør i Uganda, Muhumed Hussein, sier at familier flykter fra et rent helvete i Sør-Sudan

– Historiene de forteller oss ved ankomst, er grusomme. Det at én million flyktninger har søkt om beskyttelse i Uganda, er levende bevis på at krigen i Sør-Sudan fortsetter å herje, sier Hussein.

Han tror at strømmen av flyktninger vil fortsette helt til sikkerhetssituasjonen i hjemlandet bedres. I Uganda får familiene et pusterom fra den brutale krigen. Men Ugandas ressurser er presset, sier Flyktninghjelpen, som etterlyser fleksibel finansiering som gis over flere år.

Da kan hjelpeorganisasjonene planlegge langsiktige prosjekter for matsikkerhet og dermed redusere behovet for matdonasjoner.

Også i nabolandene

I tillegg til 1 million i Uganda har til sammen 1 million sørsudanere søkt tilflukt i Sudan, Etiopia, Kenya, Kongo og Den sentralafrikanske republikk.

Strømmen av flyktninger tok seg kraftig opp etter nye blodige kamper i den sørsudanske hovedstaden Juba i juli 2016.

Et giverlandsmøte som Uganda holdt i juni i år, skaffet bare en brøkdel av de 2 milliarder dollar som ugandiske myndigheter har sagt er nødvendig for å gi flyktningene husvære og ettersyn.

FNs høykommissær for flyktninger sier at 674 millioner dollar er nødvendig for å støtte de sørsudanske flyktningene i Uganda ut dette året, men at bare en femdel av beløpet er kommet inn.

