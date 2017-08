1 million sørsudanske flyktninger i Uganda

utenriks

Ugandiske myndigheter sier at strømmen av nye flyktninger som rømmer fra borgerkrigen i hjemlandet, har nådd et omfang som bare kan håndteres gjennom økt humanitær støtte fra det internasjonale samfunnet.

FNs høykommissær for flyktninger opplyser at rundt 1.800 sudanske borgere daglig er kommet til Uganda i de siste 12 månedene.

I tillegg til 1 million i Uganda har til sammen 1 million sørsudanere søkt tilflukt i Sudan, Etiopia, Kenya, Kongo og Den sentralafrikanske republikk.

Strømmen av flyktninger tok seg kraftig opp etter nye blodige kamper i den sørsudanske hovedstaden Juba i juli 2016.

Et giverlandsmøte som Uganda holdt i juni i år, skaffet bare en brøkdel av de 2 milliarder dollar som ugandiske myndigheter har sagt er nødvendig for å gi flyktningene husvære og ettersyn.

FNs høykommissær for flyktninger sier at 674 millioner dollar er nødvendig for å støtte de sørsudanske flyktningene ut dette året, men at bare en femdel av beløpet er kommet inn.

