Abdeslam blir tiltalt både i Brussel og Paris 

Abdeslam ble pågrepet 18. mars i fjor, tre dager etter at han skal ha deltatt i en skuddveksling med politiet under en antiterroraksjon i Brussel-bydelen Forest.

Nå blir han sammen med en annen mann tiltalt for drapsforsøk på flere politifolk, samt for ulovlig våpenbesittelse. Dato for rettssaken vil bli bestemt i løpet av de nærmeste ukene, opplyste belgisk påtalemyndighet torsdag.

Abdeslam er tidligere blitt utlevert til Frankrike, der han er siktet for terrorangrepet i Paris i november 2015, der 130 personer ble drept. Politiet tror Abdeslam er den eneste overlevende av dem som deltok i selve angrepet. Han har konsekvent nektet å forklare seg.

Politietterforskerne tror at pågripelsen av Abdeslam utløste terroraksjonene i Brussel fire dager senere, og at gjerningspersonene hadde forbindelse med Abdeslam. I de to aksjonene i Brussel, ute på flyplassen Zavemtem og i metroen, ble 32 mennesker drept.

Politiet i Brussel og Paris tror at samme terrorcelle planla og utførte aksjonene i de to hovedstedene.

