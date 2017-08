Forsvarssjef: – Utenkelig at Nord-Korea skal få skaffe seg atomvåpen som kan brukes mot USA

utenriks

Under et besøk i Beijing torsdag sa forsvarssjefen også at president Donald Trump har gitt militære ledere ordre om å utarbeide militære alternativer, og at det er det arbeidet de holder på med.

Forsvarssjefens uttalelser falt etter at Trumps sjefstrateg Steve Bannon i et intervju onsdag sa at det ikke er noen militær løsning på trusselen som Nord-Koreas atomambisjoner utgjør.

Uttalelsene til Bannon avviker øyensynlig fra dem Trump kom med i forrige uke, da han sa at USA ville svare på nye trusler fra Nord-Korea med «ild og vrede» og at «våpnene er ladde og klare».

