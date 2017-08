Medier: Flere drept i terroraksjon i Barcelona 

utenriks

Radiostasjonen Cadena Ser, avisa El Pais og flere andre medier melder om 13 drepte etter angrepet på hovedgata Las Ramblas, men dette er ikke offisielt bekreftet.

Tidligere ble det meldt at politiet bekreftet tre døde, men den siste meldingen fra det katalanske politiet er én bekreftet død og 32 sårede. Ti av disse er alvorlig skadd.

De regionale myndighetenes rådgiver Joaquim Forn sier det er godt mulig at dødstallet etter angrepet i Spania vil øke ytterligere, fordi flere av de skadde har fått svært alvorlige skader. Så langt vil han kun bekrefte at én person er drept.

Gisselsituasjon på restaurant

To væpnede personer skal ha gått inn i en restaurant i nærheten, ifølge Sky News. Ifølge den katalanske avisen La Vanguardia er det snakk om en gisselsituasjon, og politiet skal være i forhandlinger med gjerningspersonene.

En av mennene som skal ha forskanset seg i en restaurant i Barcelona, skal ha vært med i bilen som kjørte ned fotgjengere langs Las Ramblas, ifølge El Pais. En kilde i politiet sier de leter etter til sammen to gjerningsmenn.

Ingen indikasjoner på at rammede nordmenn

Las Ramblas er et område hvor det vanligvis befinner seg mange turister. Det norske Utenriksdepartementet har ingen indikasjoner på at nordmenn er rammet av terrorangrepet i Barcelona.

Pressevakt Ane Lunde i Utenriksdepartementet sier ambassaden jobber for fullt med å kartlegge om nordmenn kan være rammet.

– Vi oppfordrer nordmenn som er i området, om å kontakte sine hjemme, sier Lunde til NTB.

Barcelona er en svært populært turistby, og et yndet reisemål også for nordmenn. Det gjør det ekstra vanskelig for norske myndigheter å få oversikt.

– Det er selvfølgelig krevende. Ambassaden bruker sine kontaktpunkter, som lokalt politi og lokale myndigheter, sier Lunde.

Vitne til hendelsen

Aage Gramstad fra Sandnes var vitne til hendelsen.

– Vi hørte en bilmotor som ruste. Så hørte vi folk som skreik. Vi kastet oss inn i en sidegate til Ramblaen. Der slapp butikkeiere inn folk og tok ned gitteret, sier han til Stavanger Aftenblad.

Kilder i politiet forteller at føreren av varebilen flyktet fra stedet til fots. Over ti utrykningskjøretøyer er på stedet, og skadde mennesker får behandling av helsepersonell ved åstedet for hendelsen.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har tog og T-banestasjoner blitt sperret av.

– Helt plutselig, midt på gaten, trykker bilføreren gassen i bånn og kjører rett inn i folkemassen. Det ser ut som den kjører over jeg vet ikke hvor mange personer. Tre-fire mennesker minst fløy i alle retninger, sier Hampus Hagander, som bor i Barcelona, til den svenske avisa Expressen.