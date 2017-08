Razzia mot avsatt riksadvokat i Venezuela

utenriks

Ortega fikk sparken tidligere i måneden da en ny grunnlovgivende forsamling trådte sammen. Forsamlingen er lojal mot president Nicolás Maduro og gikk umiddelbart i gang med å slå ned på politisk motstand, samt å innskrenke makten til nasjonalforsamlingen, som fortsatt kontrolleres av opposisjonen.

Ortega røk uklar med Maduro da landets høyesterett forsøkte å overta nasjonalforsamlingens mandat. Hun har også kritisert Maduro for opprettelsen av den grunnlovgivende forsamlingen. USA og Canada, samt ledende latinamerikanske stater som Argentina, Brasil, Chile og Mexico sier den nye forsamlingen mangler legitimitet og er et verktøy for å undergrave demokratiet i Venezuela.

– Akkurat nå søker SEBIN gjennom huset mitt, som hevn fra regjeringen for min kamp mot totalitært styre, skriver Ortega på Twitter onsdag kveld. Journalister så flere kjøretøy fra etterretningstjenesten SEBIN utenfor huset hennes.

Hennes etterfølger, Tarek William Saab, sa tidligere på dagen at han har bedt tjenestemenn vurdere å gå etter Ortegas ektemann, parlamentarikeren Germann Ferrer. Den tidligere regjeringstro politikeren har brutt med det styrende Sosialistpartiet. Ferrer beskyldes for å ha drevet utstrakt utpressing i samarbeid med flere statsadvokater under hans kones oppsyn.

Saab bedyrer at beskyldningen har «ingenting å gjøre» med Ferrer og Ortegas politiske ståsted. En eventuell pågripelse av Ferrer må avgjøres i høyesterett, ettersom han har parlamentarisk immunitet.

(©NTB)