Sør-Korea: Moon vurderer spesialutsending til nord

Torsdag holdt Moon en pressekonferanse for å markere at det er 100 dager siden han kom til makten.

– Alle sørkoreanere har jobbet så hardt for å bygge opp igjen landet etter Koreakrigen. Jeg vil gjøre alt for å forhindre en ny krig, så jeg vil at sørkoreanerne skal føle seg trygge på at det ikke blir krig, sier presidenten.

Det spente forholdet til Nord-Korea er blitt enda mer anstrengt etter at naboen i nord har truet med å sende raketter mot den amerikanske stillehavsøya Guam. USAs president Donald Trump har lovet å svare med «ild og vrede» og sier USAs har «ladet sine våpen», men foreløpig ser Kim Jong-un i Nord-Korea ut til å ha tatt et skritt tilbake.

Moon understreket at verken USA eller andre kan foreta seg noe militært på halvøya uten Sør-Koreas samtykke, og at Trump har lovet å forhøre seg med sørkoreanerne før USA handler, uansett hvordan de velger å håndtere trusselen fra Nord-Korea.

Den sørkoreanske presidenten er fast i sin tro på at krisen må løses gjennom dialog. Han sier han vil vurderer å sende en spesialutsending til Nord-Korea, dersom landet holder opp med de stadige provokasjonene. Moon ble valgt i mai og er en liberal politiker som ønsker kontakt med Nord-Korea. Så langt har det bare kommet trusler og nye missiltester på den andre siden av grensen.

