Sør-Koreas president: – Det blir ikke krig 

utenriks

Torsdag holdt president Moon Jae-in en pressekonferanse for å markere at det er 100 dager siden han kom til makten.

– Alle sørkoreanere har jobbet så hardt for å bygge opp igjen landet etter Koreakrigen. Jeg vil gjøre alt for å forhindre en ny krig, så jeg vil at sørkoreanerne skal føle seg trygge på at det ikke blir krig, sa Moon.

Det spente forholdet til Nord-Korea er blitt enda mer anstrengt etter at naboen i nord har truet med å sende raketter mot den amerikanske stillehavsøya Guam. USAs president Donald Trump har lovet å svare med «ild og vrede» og har sagt at USA har «ladet sine våpen», men foreløpig ser Kim Jong-un i Nord-Korea ut til å ha tatt et skritt tilbake.

«Vetorett»

Den intense krigsretorikken på begge sider har skapt økt frykt for at en misforståelse eller feilberegning kan få katastrofale følger. Regimet i nord har utplassert betydelige artilleristyrker med rekkevidde langt inn i sør, der millioner av mennesker bor.

Moon sa torsdag at Sør-Korea i praksis har vetorett når det kommer til eventuelle amerikanske tiltak. Presidenten understreket at verken USA eller andre kan foreta seg noe militært på halvøya uten Sør-Koreas samtykke, og at Trump har lovet å forhøre seg med sørkoreanerne før USA handler, uansett hvordan de velger å håndtere trusselen fra Nord-Korea.

Moon kom til makten med løfter om at han ville ha kontakt og dialog med regimet i Pyongyang, ikke konfrontasjon. Han har flere ganger sendt invitasjoner om samtaler, men de er ikke blitt besvart. Det er bare kommet trusler og nye rakettoppskytninger. Nå toner han ned behovet for umiddelbar dialog.

Provokasjoner

– Jeg tror ikke vi skal kaste oss ut i noe slikt. Nord-Korea må stanse sine siste provokasjoner for at det skal bli et klima som kan føre til dialog. Skal vi snakke med Pyongyang, må det være en garanti for at det blir et positivt resultat, sa Moon.

Han vil likevel vurdere å utnevne en spesialutsending til Nord-Korea, dersom landet holder opp med de stadige provokasjonene.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un sa tidligere i uken at han vil se an utviklingen noe mer før han bestemmer seg for om han vil sende raketter i retning Guam, en uttalelse som president Donald Trump betegnet som svært klok.

Innleder militærøvelse

Det er mot dette spente bakteppet at USA og Sør-Korea mandag innleder sin årlige militærøvelse. I ti dager skal tusenvis av soldater fra begge land øve på ulike scenarioer, en militær maktdemonstrasjon som Nord-Korea har fordømt som en forberedelse til invasjon.

Under tidligere års øvelser har Nord-Korea ofte svart med å flytte styrker og utstyr nord for demarkasjonslinjen eller skyte opp raketter.

(©NTB)