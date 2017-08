SOHR: Rundt 60 sivile drept i USA-ledede luftangrep mot Raqqa

utenriks

Blant de døde er det 21 barn, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som baserer sine opplysninger på en rekke lokale kilder. Ofrene ble drept i luftangrep fra mandag til onsdag.

Samtidig som byen bombes fra luften av den flernasjonale koalisjonen, der både vestlige og arabiske land deltar, foregår det harde kamper mellom IS og opprørsalliansen Syrian Democratic Forces (SDF) inne i Raqqas gamleby.

Om lag 25.000 sivile er fortsatt fanget inne i Raqqa, ifølge FNs oversikt.

SDF, som har mange kurdiske medlemmer, har nå kontroll med 70 prosent av gamlebyen, ifølge SOHR.

Totalt sett skal SDF ha inntatt cirka halvparten av byen, men motstanden fra IS er hard, og sivile har også blitt drept i kryssilden og idet de har forsøkt å flykte fra byen.

Den USA-ledede koalisjonen hevder at den tar alle mulige forholdsregler for å unngå sivile tap, men har innrømmet at 624 sivile har mistet livet i luftangrep mot IS i Syria og Irak siden de begynte i 2014. Det er et tall som mange menneskerettsgrupper mener er sterkt underdrevet.

