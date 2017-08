Uruguay i villrede om nazi-ørn

utenriks

Ørnen satt på hekken til det tyske slagskipet Admiral Graf Spee, som sank utenfor Uruguay i oppkjøringen til andre verdenskrig. I 2006 ble bronseørnen, som holder et hakekors i klørne, berget etter 67 år på havets bunn.

Forsvarsminister Jorge Menendez sier han vil snakke med lederne for landets viktigste partier om den symboltunge ørnens videre skjebne. tirsdag møtte han Den jødiske sentralkomiteen i landet.

Vil ha den solgt

– Vi ønsker ikke at ørnen skal bli et nazistisk samlingspunkt som kan tiltrekke seg nazister fra hele regionen til Uruguay. Vi hadde gjerne sett at den ble solgt og sendt ut av landet, sier komiteens leder, Israel Buszkaniec.

Lommeslagskipet Graf Spee ble regnet for å være et av sin tids mest avanserte krigsskip. Det senket en rekke allierte handelsfartøy i Sør-Atlanteren etter krigsutbruddet i 1939. I desember ble skipet sporet opp av den britiske og newzealandske marinen og ble skadd i «slaget om Rio Plata», elven og deltaet som danner grensen mellom Argentina og Uruguay. Tyskerne søkte nødhavn i det nøytrale Uruguays hovedstad Montevideo.

Av frykt for at skipet skulle falle i fiendens hender så snart det stakk til havs igjen, ga kapteinen ordre om å senke skipet noen få nautiske mil utenfor Montevideo.

Tilhører staten

Et bergingsselskap hentet den rundt 400 kilo tunge ørnen opp fra havet, og siden 2006 har den ligget på lager mens det har blitt diskutert hva som skal skje med den. I 2014 fastslo høyesterett at ørnen tilhører staten, ikke bergingsmannskapet, men at selskapet som hentet den opp, kan ha krav på opptil halvparten av inntektene fra salget.

Tidligere president Julio Maria Sanguinetti har foreslått å stille ut det historisk viktige rikssymbolet og mener det er absurd at den kan bli gjenstand for en nazi-kult.

– Den er jo et symbol på det motsatte, på nazistenes nederlag.

Opposisjonspolitiker Jorge Gandini vil heller selge bronseørnen for å skaffe penger til Uruguays væpnede styrker.

