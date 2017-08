Erdogan ber tyrkere holde seg unna Tysklands tre største partier 

utenriks

Tyrkere bør verken stemme på det konservative partiet til statsminister Angela Merkel (CDU), Sosialdemokratene (SPD) eller De grønne, mener Erdogan.

– Ikke gjør feil ved å støtte dem. Ikke kristeligdemokratene, Ikke SPD, ikke De grønne, sa Erdogan etter fredagsbønnen i Istanbul.

Ifølge Erdogan handler det om tyrkernes ære.

– Dette er en kamp for ære for alle mine borgere i Tyskland, sier han ifølge nyhetsbyrået Anadolu.

Forholdet mellom Tyskland og Tyrkia har vært svært kjølig etter at tyrkiske politikere ble nektet å drive valgkamp i Tyskland i forkant av folkeavstemningen i april som førte til grunnlovsendringer som ga den tyrkiske presidenten økt makt.

Krisen spisset seg enda mer til etter at tyrkiske myndigheter pågrep og varetektsfengslet en tysk menneskerettighetsaktivist som deltok på et seminar utenfor Istanbul i juli. Tidligere i år ble en tysk-tyrkisk korrespondent for storavisen Die Welt varetektsfengslet. Begge er siktet for å ha hatt kontakt med grupper som i Tyrkia er stemplet som terrororganisasjoner.

Tyrkia krever at Tyskland utleverer om lag 4.500 personer som tyrkiske myndigheter mener var involvert i kuppforsøket i fjor sommer.

(©NTB)