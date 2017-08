Fem angripere drept sør for Barcelona

utenriks

– Vi jobber ut fra en teori om at det er snakk om et nytt angrep. Vi har skutt de antatte gjerningsmennene, opplyser katalansk politi på Twitter.

Ifølge radiostasjonen Cadena SER forsøkte flere personer å kopiere torsdagens angrep i Barcelona og kjøre en varebil inn på en gågate i byen Cambrils. Bilen veltet, og fem personer som befant seg i den, ble skutt. Fire av dem ble drept på stedet. Den femte døde senere av skadene han ble påført.

Politikilder sier de antatte gjerningsmennene bak angrepet hadde bombebelter og skytevåpen, melder Cadena SER. Vi sin offisielle Twitter-konto opplyser politiet at de undersøker disse opplysningene.

Seks personer ble skadd i angrepet i byen Cambrils, to av dem alvorlig, opplyser politiet. En politimann er blant de sårede. Politiet sier de har kontroll over situasjonen, men at aksjonen fortsatt pågår. Folk ble bedt om å holde seg innendørs og ikke utsette seg for fare.

Cambrils ligger rundt ti mil sørvest for Barcelona, der minst 13 mennesker ble drept i et lastebilangrep torsdag. Politiet etterforsker om det er noen sammenheng mellom angrepene.

Politiet knytter også en eksplosjon i et hus om lag 20 mil sørvest for Barcelona til torsdagens angrep. Beboerne i huset mistenkes for å ha forsøkt å konstruere en bombe ved hjelp av gassflasker.

