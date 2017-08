Finsk politi: Antatt gjerningsmann handlet trolig alene

utenriks

En mistenkt beskrevet som en yngre mann med utenlandsk bakgrunn behandles på sykehus, opplyser politiet ifølge Yle.

Mannens identitet og nasjonalitet er under etterforskning. Hendelsen etterforskes ikke som terror. Politiet antar at gjerningsmannen handlet alene, men de utelukker imidlertid ikke at andre kan ha vært involvert.

Politiet har sikret seg kniven til den antatte gjerningsmannen.

To personer er drept og ni såret i et knivangrep i den finske byen Åbo fredag ettermiddag. Den antatte gjerningsmannen ble skutt og såret av politiet.

