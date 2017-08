Rajoy: – Vi står sammen i kampen for frihet og demokrati

utenriks

Hele Spania står sammen med ofrene og deres familier, sa Rajoy etter det han beskrev som et jihadistangrep i Barcelona.

– Spania og ikke minst Barcelona skal vite at vi står sammen med de andre byene som har opplevd det samme som oss. Denne fryktelig tragedien styrter oss ned i den samme smerten mange andre land har opplevd, men dette er ikke bare et uttrykk for felles sorg. Vi står også sammen i kampen for frihet og demokrati, sa Rajoy på en pressekonferanse i Barcelona torsdag kveld. Han viste til andre terrorrammede byer som London og Paris.

– Jeg kom hit så fort jeg kunne for å vise min støtte til soldater, politi og redningsmannskaper for det arbeidet de gjør. De skal vite at de har full støtte fra landets sentrale myndigheter.

Rajoy takket også den regionale presidenten i Catalunya, Carles Puigdemont og sa at han håpet de sammen kan få gjenopprettet en normaltilstand så raskt som mulig. Statsministeren balanserte for øvrig det regionale, det nasjonale og det globale i sin uttalelse.

– Jeg vil takke for alle meldinger om støtte og solidaritet som har kommet fra andre land. Jeg har ikke rukket å svare på dem ennå. Det var viktigere å komme hit. Hele Spania er berørt og merket av de samme følelsene Barcelona opplever. Dette er en global trussel, og svaret må være globalt. vi skal stå sammen i kampen mot slike barbariske hendelser. Gjennom historien har Spania vært stilt overfor mange prøvelser, men vi har alltid vunnet. Vi skal vinne denne gangen også, avsluttet statsministeren.

(©NTB)