Spanske myndigheter: Varebilfører er ikke identifisert

Varebilføreren kan være en av de fem personene som ble drept av politiet i Cambrils natt til fredag, opplyser politiet i regionen Catalonia.

Tre marokkanere og en spanjol er pågrepet mistenkt for forbindelser til terrorangrepene i Barcelona og Cambrils, opplyser Josep Lluis Trapero i politiet i Catalonia på en pressekonferanse fredag.

14 personer er bekreftet drept etter angrepene i de to byene.

Politiet skriver på Twitter at ingen av de fire personene som så langt er pågrepet, har vært involvert i terrorrelaterte hendelser tidligere.

Politiet mistenker at gjerningsmennene forberedte et enda større angrep, men at planen ble forhindret.

– De planla ett eller flere angrep Barcelona, og en eksplosjon i Alcanar satte en stopper for dette, ettersom de da ikke lenger hadde det de trengte til å gjennomføre angrep på en enda større skala, sier Trapero.

Han viste til en eksplosjon i et hus i byen Alcanar onsdag kveld, som ifølge politiet førte til at en person døde.

