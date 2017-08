Talsperson bekrefter: Bannon ferdig som sjefstrateg

utenriks

Talsperson Sarah Sanders opplyser dette, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Bannon skal være enig med stabssjef John F. Kelly om å forlate Det hvite hus fredag.

– Vi er takknemlige for hans arbeid og ønsker ham alt godt, sier Sanders i en uttalelse.

Nyheten kommer kort tid etter at The New York Times meldte at Trump skal ha besluttet at han ønsker å fjerne Bannon. Ifølge to tjenestemenn i administrasjonen diskuterte Trump og flere av hans medarbeidere hvordan og når de kunne sparke Bannon.

63 år gamle Bannon ble utnevnt til presidentens sjefstrateg da Trump inntok Det hvite hus i januar 2017.

New York Times skriver at en kilde nær Bannon hevder at sjefstrategen forlater jobben etter eget ønske, og at han allerede 7. august skal ha levert inn sin avskjedssøknad. Ifølge kilden skulle nyheten kunngjøres denne uka, men den ble utsatt i kjølvannet av hendelsene i Charlottesville.

Trump skal ha blitt svært sint på Bannon etter et intervju tidligere denne uka der 63-åringen uttalte seg i strid med presidentens syn på Nord-Korea. Trump sa tirsdag at Bannon var en venn, men han nektet å bekrefte at sjefstrategen skulle fortsette.

Den tidligere redaktøren for det omstridte, sterkt høyreorienterte nyhetsnettstedet Breitbart var fra august til november i fjor Trumps valgkampsjef.

