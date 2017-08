To angrep i Spania – 13 drept

utenriks

Rundt 80 personer ble skadd i angrepet i Las Ramblas. For flere av dem er skadene alvorlige, og antall dødsofre kan stige. Det var minst 18 nasjonaliteter blant dem som ble rammet. Utenriksdepartementet har ingen opplysninger som tyder på at det er nordmenn blant dem.

To personer er pågrepet etter det myndighetene betegner som et terrorangrep, men sjåføren er fortsatt på frifot. I tillegg skal en person være skutt og drept av politiet.

En av de pågrepne er fra den spanske enklaven Melilla ved kysten av Marokko, mens den andre er marokkaner.

Internasjonal fordømmelse

Ekstremistgruppen IS hevder angrepet ble utført av «Den islamske stats soldater» som svar på en oppfordring om å ramme land som kjemper mot IS i Syria og Irak. Politiet beskriver hendelsen som «et terrorangrep der hensikten var å drepe så mange mennesker som mulig».

Mens internasjonale ledere uttrykte sin fordømmelse mot terrorhandlingen og sin sympati med ofrene, Barcelona og Spania, reiste Spanias statsminister til byen. Hele Spania står sammen med ofrene og deres familier, sa Mariano Rajoy etter det han beskrev som et jihadistangrep.

– Spania og ikke minst Barcelona skal vite at vi står sammen med de andre byene som har opplevd det samme som oss. Men dette er ikke bare et uttrykk for felles sorg. Vi står også sammen i kampen for frihet og demokrati, sa Rajoy på en pressekonferanse i Barcelona torsdag kveld. Han viste til andre terrorrammede byer som London og Paris.

Nytt angrep

Kort tid etter Rajoys pressekonferanse kom det meldinger om en politiaksjon mot «et mulig terrorangrep» i byen Cambrils, om lag ti mil sørvest for Barcelona.

Politiet opplyste etter hvert at en varebil ble forsøkt kjørt inn på en gågate i et tilsynelatende forsøk på å kopiere angrepet i Barcelona. Bilen veltet, og de fem som befant seg i den ble skutt av politiet. Fire av de antatte gjerningsmennene ble drept på stedet. Den femte døde senere av skadene han ble påført. Politiet undersøker om mennene hadde bombebelter på seg.

Ingen andre ble drept i angrepet i Cambrils, men seks personer ble skadd. For en av personene er det snakk om alvorlige skader. En politimann er lettere skadd

Politiet sier de jobber ut fra en teori om at det er en forbindelse mellom de to angrepene. I tillegg knytter de en eksplosjon i et bolighus natt til torsdag til angrepene. En person ble drept og et bolighus ødelagt i eksplosjonen i en by rundt 200 kilometer sørvest fra Barcelona. Politiet mistenker beboerne for å ha forsøkt å bygge en bombe av gassflasker.

– Norske vitner

Aage Gramstad fra Sandnes var vitne til angrepet.

– Det var grusomt. Det så ut som føreren prøvde å treffe flest mulig. Bilen kjørte vinglete og siktet mot der det var mange folk, sier han til Stavanger Aftenblad.

Rebekka Kehus satt på en restaurant i området da angrepet skjedde.

– Vi fikk med oss alt av hvordan det så ut etterpå. Skadde folk lå strødd i gata, og mange var blodige. Vi gikk vekk fra området og ringte hjem for å fortelle at vi var uskadd, sier hun til TV 2.

