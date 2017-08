14 personer bekreftet drept i angrepene i Spania

utenriks

En spansk kvinne som lå kritisk såret på sykehus, døde av skadene fredag. Det opplyser politiet i Catalonia på Twitter.

Kvinnen ble såret da en bil kjørte inn i en folkemengde i havnebyen Cambrils, åtte timer etter at en varebil kjørte inn i en folkemengde på hovedgata La Rambla i Barcelona.

13 personer er bekreftet døde i angrepet i Barcelona.

De drepte og sårede kommer fra minst 34 forskjellige land, har spanske myndigheter opplyst. Tre tyske statsborgere, to italienere og en belgier var blant de første dødsofrene etter angrepet i Barcelona som ble identifisert.

USA og Canada

USAs utenriksminister Rex Tillerson bekrefter at minst én amerikansk statsborger ble drept i angrepene. Tillerson opplyser at myndighetene arbeider med å få avklart om andre amerikanere er blant de drepte og sårede.

Også en canadier er blant de drepte etter terroren i Spania.

– Det var med stor sorg jeg fikk vite at en canadier ble dret og fire andre skadd i det feige terrorangrepet i Barcelona. Sammen med Spania sørger vi over det meningsløse tapet av så mange uskyldige. Vi må holde stand mot spredningen av hat og intoleranse i alle former, sier statsminister Justin Trudeau.

126 såret

Tidligere fredag opplyste nødetatene at 126 personer var såret, 120 i Barcelona og seks i Cambrils. Fredag ettermiddag skriver nødetatene på Twitter at 61 personer er innlagt på sykehus. Tilstanden er kritisk for 17 av dem, mens 25 personer er alvorlig skadd.

I Cambrils er tre personer alvorlig skadd, mens tilstanden beskrives som mindre alvorlig for én person.

