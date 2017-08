Hovedmistenkt i Barcelona bekreftet drept

utenriks

Allerede før den offisielle bekreftelsen, hadde kilder i politiet opplyst at etterforskningen antydet at 17-åringen var en av dem som ble skutt og drept da politiet stanset det andre terrorangrepet i Spania natt til fredag.

Fredag ettermiddag offentliggjorde politiet identiteten til tre unge terrormistenkte menn som ble drept av politiet i skuddvekslingen i Cambrils. I tillegg til 17-åringen, ble en 18-åring og en 22-åring identifisert. Alle tre er marokkanere. I tillegg leter politiet etter en 24 år gammel mistenkt mann.

Spanske medier har skrevet at det var 17-åringen som kjørte varebilen som meide ned folk i sentrum av Barcelona torsdag, men politiet har foreløpig ikke kunnet fastslå dette. 13 personer ble drept i angrepet. I tillegg ble en person drept i angrepet i Cambrils, ti mil sørvest for byen.

Totalt mistenker politiet at tolv personer var involvert i angrepene. Fem av dem ble drept i Cambrils, mens fire er pågrepet. Politiet har identifisert ytterligere tre mistenkte, som foreløpig ikke er pågrepet, opplyser Josep Lluis Trapero i politiet i Catalonia. To av disse kan være de to som døde i en eksplosjon i Alcanar 200 kilometer sørvest for Barcelona natt til torsdag.

– Våre folk har funnet levningene etter to personer, og vi jobber med å fastslå om dette er to av de tre mistenkte vi har identifisert, sier Trapero. Politiet antar at beboerne i huset som eksploderte var i ferd med å bygge en bombe. Politiet tror gjerningsmennene planla et enda større angrep.

– De planla ett eller flere angrep Barcelona. Eksplosjonen i Alcanar satte en stopper for dette, ettersom de da ikke lenger hadde det de trengte til å gjennomføre angrep på en enda større skala, sier Trapero.

