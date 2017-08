Knivangrepet i Finland etterforskes som terror

utenriks

Tidligere har politiet opplyst at hendelsen fredag ikke ble etterforsket som et terrorangrep, men at muligheten ikke kunne utelukkes.

Lørdag morgen meldte rikskringkasteren Yle at dette var endret og at etterforskerne nå mistenker at det dreier seg om terror. Dette ble kort tid senere bekreftet av politiet selv i en pressemelding.

To personer ble drept i angrepet, og åtte andre ble såret. Politiet opplyser at de drepte er finske, mens to svensker og én italiener er blant de skadde.

Den antatte gjerningsmannen, som ble skutt og pågrepet etter angrepet, beskrives nå av politiet som en 18 år gammel marokkaner.

Flere pågrepet

I tillegg til 18-åringen ble fem andre personer pågrepet i en leilighet i Åbo natt til lørdag.

– Vi undersøker deres rolle, men vi er ikke sikre på om de hadde noe med angrepet å gjøre, sier Markus Laine i det finske kriminalpolitiet.

Det skjedde litt før klokken 17 fredag ettermiddag i Finlands femte største by, som på finsk heter Turku.

Laine sier til Yle at de så langt ikke har kunnet påvise noen tidligere forbindelser mellom gjerningsmannen og ofrene.

– Det virker som om det var helt tilfeldige forbipasserende, men dette etterforskes fortsatt.

Rask pågripelse

Gjerningsmannen ble skutt i beinet av politiet og pågrepet kort tid etter knivangrepet på et torg i Åbo.

Folk ble bedt om å holde seg borte fra sentrum, i tilfelle det kunne komme flere angrep. Sikkerheten ble skjerpet i resten av landet, fordi det en stund var usikkert om det kunne være flere angripere på frifot.

Fredag kveld gikk politiet til aksjon mot leiligheten til eieren av en mistenkelig bil som ble funnet etter angrepet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Leiligheten ligger i forstaden Variusso, som har en stor andel innvandrere.

Den finske regjeringen, som trådte sammen fredag kveld i forbindelse med angrepet, fordømmer det statsminister Juha Sipilä omtaler som «en meget forkastelig» og «en uvanlig alvorlig voldshandling» som har sjokkert alle finner.

Sipilä takker politiet og andre myndigheter for å ha reagert raskt og profesjonelt etter angrepet.

(©NTB)