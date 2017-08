Minister: For tidlig å si at terrorcelle er oppløst

utenriks

Innenriksministeren i Catalonia advarer mot å betegne den antatte terrorcellen som sto bak angrepene i Spania, som oppløst. Joaquim Forns uttalelse strider mot tidligere meldinger fra landets innenriksminister Juan Ignacio Zoido om at cellen var ødelagt.

– Jeg vil ikke bestride Zoido, men dette etterforskes av politiet i Catalonia, og den etterforskningen er ikke avsluttet. Det som skjedde i Cambrils gir oss grunnlag for å si at cellen er sterkt svekket, men på dette tidspunktet kan vi ikke si at den er fullstendig ødelagt, sa Forn til pressen lørdag.

Politiet mener at terrorcellen opprinnelig besto av tolv personer: To personer som døde i en eksplosjon i byen Alcanar onsdag, fem som døde i Cambrils natt til fredag, de fire personene som er pågrepet, samt en etterlyst 22-åring

Lørdag gjennomsøkte politiet et hus i Alcanar der de mener cellen planla angrepene. Det ble også gjennomført flere kontrollerte sprengninger, meldte politiet på Twitter.

Intensiverer letingen

Politiet i regionen sier letingen nå er konsentrert om 22 år gamle Younes Abouyaaquoub. 13 personer ble drept da en varebil kjørte inn i folkemengden på La Rambla i Barcelona torsdag, og politiet mistenker at den marokkanske 22-åringen kjørte bilen.

Få timer etter terrorangrepet i Barcelona, kjørte en bil inn i en menneskemengde i havnebyen Cambrils. Én kvinne ble drept i angrepet. De fem antatte gjerningsmennene ble skutt og drept av politiet. Alle fem er lørdag identifisert, ifølge en spanske TV-stasjonen RTVE.

Politiet i Spania leter fortsatt etter «to eller tre personer» i forbindelse med angrepene, opplyser Forn, ifølge El Pais.

Spansk politi har gjennomsøkt ni hjem i byen Ripoll, hvor flertallet av de mistenkte bodde, i tillegg til to busser nordvest i Catalonia. Fransk politi gjennomførte på sin side strengere grensekontroll for personer som kommer fra Spania.

Etterforsker imam

Parallelt etterforskes en marokkansk imam, mistenkt for å ha radikalisert den antatte terrorcellen. Imamens hjem ble gjennomsøkt lørdag, ifølge nyhetsbyrået AFP. Den spanske avisa El Pais siterer politikilder som har uttalt at imamen kan ha omkommet i eksplosjonen i Alcanar onsdag.

Myndighetene mente først eksplosjonen skyldtes en gasslekkasje, men etter de to terrorangrepene har de uttalt at den kan kobles til planer om et større angrep. Minst én person ble drept i eksplosjonen, og etterforskerne jobber for å avklare hvorvidt de også har funnet levningene av en annen person.

El Pais skriver lørdag kveld at det er funnet biologiske spor etter minst tre personer i huset, ifølge kilder som etterforsker saken. Det skal også være funnet rester av sprengstoffet TATP, også kjent som «Satans mor», ifølge avisa.

Uendret trusselnivå

Trusselnivået i Spania forblir uendret på nivå fire, det nest øverste på skalaen.

53 mennesker fortsatt er innlagt på sykehus etter de to terrorangrepene. Tilstanden er kritisk for tolv av dem. Lørdag besøkte det spanske kongeparet flere av de sårede på sykehuset.

Den ytterliggående islamistgruppa IS tok raskt på seg ansvaret for angrepet i Barcelona, og lørdag meldte det IS' propagandanettsted Amaq at gruppa hevder å også stå bak angrepet i Cambrils.

