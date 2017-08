Politiet gjennomførte kontrollerte sprengninger i by sør for Barcelona

utenriks

Viseordfører Jordi Bort i Alcanar sier politiet etterforsker hvorvidt det fortsatt er rester av eksplosiver i huset, for så å eventuelt gjennomføre kontrollerte sprengninger.

Politiet i Catalonia varslet lørdag formiddag på Twitter at de skulle gjennomførte flere kontrollerte sprengninger i Alcanar. De ba innbyggerne om å ikke bekymre seg dersom de hørte høye smell.

Huset i byen som ligger om lag 20 mil sør for Barcelona, ble i stor grad ødelagt i en eksplosjon onsdag kveld. Myndighetene mente først det skyldtes en gasslekkasje, men de har senere uttalt at den kan kobles til planer om et større angrep.

Minst én person ble drept i eksplosjonen, og Bort opplyser at de jobber for å avklare hvorvidt de også har funnet levningene av en annen person. Ifølge viseordføreren har de så langt ikke vært i stand å få identifisert levningene.

Talsmann Josep Lluis Trapero i politiet i Catalonia sa på en pressekonferanse fredag ettermiddag at de mistenkte at de to angrepene i Barcelona og Cambrils kan kobles til eksplosjonen i Alcanar onsdag.

– Gjerningspersonene planla ett eller flere angrep Barcelona. En eksplosjon i Alcanar satte en stopper for dette, ettersom de da ikke lenger hadde det de trengte til å gjennomføre angrep på en enda større skala, sier Trapero.

14 personer ble drept i de to angrepene i Barcelona og Alcanar.

