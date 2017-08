Politiet leter etter flere personer i forbindelse med angrepene i Spania

utenriks

Politiet i Spania leter fortsatt etter «to eller tre personer» i forbindelse med angrepene, opplyser Catalonias innenriksminister Jouaquin Forn, ifølge El Pais.

Kilder i politiet sier til avisa at varebilen kan ha blitt kjørt av en 22 år gamle marokkaner. Den siste utviklingen i etterforskningen peker angivelig i denne retningen. 22-åringen er fortsatt etterlyst og trolig på frifot.

Tidligere har politiet jobbet ut fra en teori om at føreren var en 17 år gammel marokkansk gutt. Fredag ble det bekreftet at han var en av dem som ble drept i en skuddveksling med politiet i byen Cambrils natten i forveien.

Politiet er imidlertid gradvis blitt mindre sikre på at det var 17-åringen som kjørte varebilen. Denne hypotesen har fått «mindre tyngde», sier Josep Lluís Trapero, politisjef i regionen Catalonia, til avisa El Pais.

Uendret trusselnivå

Likevel er det ingen umiddelbar risiko for nye angrep, ifølge Spanias innenriksminister Juan Ignacio Zoido. Han hevdet lørdag at politiet har oppløst terrorcellen som sto bak angrepet i Barcelona.

Politiet mener at terrorcellen opprinnelig besto av tolv personer: To personer som døde i eksplosjonen i Alcanar onsdag, fem som døde i Cambrils natt til fredag, de fire personene som er pågrepet, samt 22-åringen som er etterlyst. Terroristene i cellen var mellom 21 og 34 år gamle. Tre av dem var marokkanske statsborgere, en var fra Melilla, en spansk enklave i Marokko. Ingen av dem har tidligere begått terrorrelaterte forbrytelser.

Tross oppløsningen vil trusselnivået i landet vil forbli uendret på nivå fire, som er et nivå under det maksimale.

– Vi vet at null risiko ikke finnes, at er umulig å ha absolutt sikkerhet, men vi vil arbeide dag og natt for å bringe terroristene for retten og ødelegge deres planer, uttalte Zoido etter et anti-terrormøte.

Catalonias innenriksminister Jouaquin Forn sier på sin side at de ikke kan slå fast at etterforskningen kan avsluttes før de har funnet eller pågrepet alle de mener tilhører terrorcellen.

IS hevder å stå bak

13 mennesker ble drept og 120 såret da en varebil ble kjørt inn i en folkemengde i sentrum av Barcelona torsdag. Blant ofrene er mennesker fra Tyskland, USA, Kina, Algerie, Venezuela og flere andre land.

I tillegg ble én person drept og flere andre såret i et lignende angrep i Cambrils den påfølgende natten. Her ble fem antatte gjerningsmenn drept av politiet.

Lørdag opplyste sivilforsvaret i Catalonia at 54 mennesker fortsatt er innlagt på sykehus etter de to terrorangrepene. Tilstanden er kritisk for tolv av dem.

Den ytterliggående islamistgruppa IS tok raskt på seg ansvaret for angrepet i Barcelona, og lørdag meldte det IS-tilknyttede nettstedet Amaq at gruppa også sto bak angrepet i Cambrils.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har oppfordret sine tilhengere til å angripe landene som kjemper mot gruppa i Irak og Syria. Her har IS kontrollert store områder, men det siste året har ekstremistgruppa vært hardt presset og lidd nederlag blant annet i den irakiske storbyen Mosul.

