Stort politioppbud under demonstrasjon i Boston

utenriks

500 politifolk er kalt inn for å holde konservative aktivister og motdemonstranter fra hverandre. I kjølvannet av demonstrasjonene i Charlottesville i delstaten Virginia for en uke siden, er det fryktet at radikale grupper kommer til å ta del.

Demonstrasjonen startet klokken 18 norsk tid.

Både Bostons ordfører, Marty Walsh fra Det demokratiske partiet og guvernør Charlie Baker fra Det republikanske partiet, har advart at ekstremistisk vold ikke tolereres i byen som betegnes som «den amerikanske frihetens krybbe.»

Demonstrasjonens arrangører har tatt avstand fra nynazister, hvit makt-tilhengere og andre som tok del i volden i Charlottesville 12. august, der en kvinne ble drept. Arrangørene har invitert libertarianere, konservative, tradisjonalister, Trump-tilhengere og «enhver annen som nyter ytringsfriheten sin» til å delta.

Demonstrasjonen for ytringsfrihet avholdes i USAs eldste park, Boston Commons.

