27 pågrepet, men stort sett fredelig i Boston

Over 500 politifolk i uniform og i sivil ble kalt inn for å holde konservative aktivister og motdemonstranter fra hverandre i Boston. I kjølvannet av demonstrasjonene i Charlottesville i delstaten Virginia for en uke siden, var det fryktet deltakelse fra radikale grupper og voldelige sammenstøt.

27 personer ble pågrepet, men dagens omtales som stort sett fredelig. De fleste pågripelsene gjelder ordensforstyrrelse, mens noen gjelder legemskrenkelse i konfrontasjoner mellom politi og demonstranter.

Avsluttet demonstrasjonen tidlig

Lørdagens mønstring for ytringsfrihet ble arrangert av aktivister på den politiske høyre siden. Arrangørene av demonstrasjonen har tatt avstand fra nynazister, hvit makt-tilhengere og andre som tok del i volden i Charlottesville 12. august, der en kvinne ble drept. Libertarianere, konservative, tradisjonalister, Trump-tilhengere og «enhver annen som nyter ytringsfriheten sin» ble oppfordret til å delta.

Den opprinnelige demonstrasjonen ble avsluttet før tiden, og en av talerne sa at hele arrangementet gikk i oppløsning. En times tid etter at det startet, ble mange av de konservative aktivistene eskortert bort av politiet, mens det oppsto knuffing mellom motdemonstranter og politiet.

Politiet opplyste på Twitter at det ble kastet flasker, stein og urin mot dem, og de ba folk slutte med det. Rundt ti minutter tidligere hadde president sendt en melding om at «det ser ut til å være mange oppviglere som er imot politiet i Boston. Politiet ser tøffe og flink ut! Takk».

Presidenten takket også dem som hadde tatt til motmæle mot fordommer og hat og skrev at «Nasjonen vil snart komme sammen igjen!».

40.000 demonstranter

Tjenestemenn anslår at så mange som 40.000 samlet seg i byen lørdag, og motdemonstrantene utgjorde et overveldende flertall.

Blant motdemonstrantene var tilhengere av Black Lives Matter-bevegelsen og andre antirasistiske og antisemittiske grupper. De viftet med plakater med slagord som «Ingen Trump, ingen KKK, intet rasistisk USA» og sang «hei, hei, hå, hå, hvit makt må gå», skriver CNN.

Jaget Trump-tilhenger

Det er ikke meldt om noen betydelige sammenstøt mellom gruppene, slik som i Charlottesville, men to hendelser rapporteres som «aggressive».

Den første var TV-klipp som viste en mann iført et Trump-banner og caps som ble jaget nedover gaten av motdemonstranter som ropte og bannet etter ham. Andre motdemonstranter blandet seg inn og hjalp mannen over et gjerde.

Deretter ble en eldre kvinne frarevet seg det amerikanske flagget hun bar på av motdemonstranter. Kvinnen snublet og falt som følge av konfrontasjonen.

Både Bostons ordfører, demokraten Marty Walsh, og guvernør Charlie Baker fra Det republikanske partiet, har gjort det klart at ekstremistisk vold ikke tolereres i byen som betegnes som «den amerikanske frihetens vugge».

Lignende arrangementer er planlagt rundt omkring i USA, blant annet i Atlanta, Dallas og New Orleans.

