Antatt IS-medlem drept i Tyrkia

Soldatene stoppet lørdag en bil i regionen Hatay sør i landet, nær grensen til Syria. De hadde fått tips om at de fem mistenkte IS-medlemmene i bilen hadde kommet il Tyrkia for å gjennomføre et bombeangrep, opplyser guvernørembetet i Hatay.

Fire av dem som ble stoppet overga seg, mens den femte ikke føyde seg etter sikkerhetsstyrkenes instruksjoner og ble skutt da han forsøkte å angripe dem, heter det i uttalelsen. Mannen, som skal være syrer, døde på sykehus.

Nasjonaliteten til de fire pågrepne er ikke kjent. Hendelsen etterforskes.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu ble ytterligere to utenlandske borgere som mistenkes for å tilhøre ekstremistgruppen IS, pågrepet i Istanbul torsdag. De anklages for å ha planlagt et angrep, og politiet har beslaglagt et automatgevær, to pistoler og ammunisjon da de slo til.

De pågrepne skal ha tatt seg inn i Tyrkia ulovlig.

