Den libanesiske hæren rykker fram mot IS

Offensiven har konsentrert seg om den siste opprørskontrollerte delen av grensen mellom Syria og Libanon, i nærheten av landsbyen Ras Baalbek i Bekaadalen. I løpet av offensivens første døgn har hæren gjenerobret omtrent 30 kvadratkilometer av området som har vært kontrollert av IS.

– Det utgjør omtrent en tredel av området terroristene kontrollerte, sier brigader Nazih Jreij. Han oppgir at 20 IS-krigere er drept i kampene, mens 10 libanesiske soldater er såret.

Angrepet mot IS i Libanon skjer samtidig som det utføres offensiver mot gruppen i både Syria og Irak, og i kjølvannet av flere internasjonale angrep, sist i Spania. Der påtok IS seg ansvaret for to bilangrep som førte til at 14 mennesker ble drept og over 120 ble såret.

Lørdag heiste libanesiske soldater et spansk flagg på en gjenerobret høyde til ære for ofrene i bilangrepene.

Det er anslått at det oppholder seg drøyt 600 IS-krigere i grenseområdene mellom Libanon og Syria.

Ifølge fjernsynskanalen al-Manar har også Hizbollah-militsen satt i gang en offensiv mot IS i grenseområdene. Aksjonen skal være samordnet med den syriske hæren.

