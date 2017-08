Fem drept i rakettangrep mot messe i Damaskus

utenriks

Handelsmessen Damaskus International Fair arrangeres for første gang på fem år i disse dager. Rundt 43 land deltar på messen, ifølge arrangørene.

Raketten traff nær inngangen til messehallen tidlig søndag ettermiddag, der messen åpnet tidligere denne uken, melder nyhetsbyrået AFP, som gjengir syrisk statlig TV. Det er eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights som sier at fem er drept, og det har ikke kommet en offisiell bekreftelse for tallet på døde og skadde.

En kilde i messeadministrasjonen sier til nyhetsbyrået DPA at raketten ble skutt opp fra enklaven Øst- Ghouta i utkanten av Damaskus, hvor opprørsgrupper har vært aktive i flere år.

Signalmesse

Handelsmessen i Damaskus var tidligere det aller viktigste næringslivsarrangementet i Syria, men har ikke vært arrangert siden krigen brøt ut i 2011. Årets messe startet torsdag og skal etter planen vare i ti dager.

Ansvarlig for messen, Fares al-Kartally, uttalte tidligere i uken at beslutningen om å arrangere messen i år ble tatt fordi det nå er ro og stabilitet i de fleste av landets regioner.

– Vi ønsker å starte opp messen igjen for å signalisere oppstarten av (landets, red.anm.) gjenoppbyggingen, sa Kartally til AFP.

Øst-Ghouta

Damaskus har vært forskånet for mye av den verste volden som har herjet resten av landet siden 2011, men flere av de viktigste opprørsenklavene i Øst-Ghouta ligger rett utenfor byen. Opprørssoldater har jevnlig skutt raketter inn mot hovedstaden, og fly fra regjeringsstyrkene har jevnlig utført massive angrep over Øst-Ghouta. De siste ukene har imidlertid en stor del av områdene vært roligere etter opprettelsen av en sikker sone i deler av Øst-Ghouta i juli

USA og europeiske land var ikke offisielt invitert til å delta på messen, siden de har innført sanksjoner mot president Bashar al-Assads regime, men en håndfull europeiske bedrifter deltar på individuell basis.

Mer enn 330.000 mennesker har blitt drept i Syria siden konflikten brøt ut i mars 2011.

(©NTB)