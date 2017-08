Helten Hassan alvorlig knivskadd i Åbo – søndag hedret han ofrene

utenriks

Klokken 10 søndag lokal tid ble det holdt ett minutts stillhet i hele landet etter angrepet der to kvinner ble drept fredag.

På torget i Åbo, der angrepet skjedde, deltok representanter for byen, politiet, kirken og byens muslimske samfunn. Det anslås et par hundre mennesker møtte opp på torget. Der ble det lagt ned blomster og tent lys til minne om de drepte og sårende. Stemningen på torget ble beskrevet som alvorlig og respektfull.

Hassan skremte knivmannen

Til stede under minnemarkeringen var også svenske Hassan Zubier, som selv fikk alvorlige knivskader. Han konfronterte gjerningsmannen før han begynte å hjelpe en skadd kvinne som senere døde. Mannen er utropt til en av heltene i Åbo, idet han med risiko for sitt eget liv gikk inn i situasjonen for å redde kvinnen. Han ble selv stukket fire ganger mens han la press på blødningene fra halsen hennes.

Zubier ankom minnemarkeringen i rullestol, direkte fra sykehuset. Han ønsker ikke heltestatus, ifølge svenske Aftonbladet.

– Jeg ville vise min respekt for ofrene, de som ikke får den oppmerksomheten jeg har fått – eller som ikke vil ha den, sa Hassan til avisen.

Avhørt søndag

Åtte av de ti ofrene var kvinner. I tillegg til de to som ble drept, ble åtte såret i det politiet etterforsker som en terrorhandling. En 18 år gammel marokkansk mann er pågrepet for ugjerningen.

– På dette stadiet i etterforskningen, tror vi at hans handlinger ser ut til å være at han ville skade kvinner, sa Crista Granroth i Finlands føderale politi.

De avhørte 18-åringen søndag ettermiddag, men vil av etterforskningsmessige hensyn ikke kommentere innholdet i avhøret. Han blir framstilt for varetektsfengsling mandag klokka 12.

Samme dag ble hendelsen rekonstruert. Hensikten var å kartlegge hendelsesforløpet. Politiet forsikret folk om at det ikke var grunn til uro, tross det store politioppbudet. Rekonstruksjonen ble gjort på grunnlag av vitneopplysninger og bilder fra overvåkingskameraer.

Høynet beredskap på sykehuset

Den antatte gjerningsmannen ble skutt i beinet av politiet og er fortsatt innlagt på sykehuset. Sykehuset har vært nødt til å øke sikkerheten etter at det har kommet inn truende telefoner.

– Den mistenkte ligger fortsatt på intensivavdelingen. Det er det beste stedet for øyeblikket ettersom noen i går kveld truet ham på livet. Vi har politiovervåking der, sier Leena Setälä, som er sjef for Sørvest-Finland sykehusdistrikt.

Utover den mistenkte ligger det to ofre på intensivavdelingen og ett offer til overvåking.

De to drepte kvinnene var finske. Blant de sårede er det også en svenske, en brite og en italiener.

