Politiet har mistet sporet etter Barcelona-angriper

– Hvis vi visste at han var i Spania og hvor, hadde vi aksjonert. Vi vet ikke hvor han er, sier politisjef i Catalonia, Josep Lluis Trapero.

De vet ikke om han fortsatt oppholder seg i Spania og kan ikke utelukke at han har krysset grensen til Frankrike. Det pågår en massiv jakt etter mannen nordøst i Spania.

Politisjefen bekrefter at føreren av den hvite varebilen som torsdag kjørte inn i en folkemengde i Barcelona var alene i bilen. En anonym politikilde bekrefter overfor nyhetsbyrået AP at det er det var den 22 år gamle marokkaneren Younes Abouyaaqoub som kjørte varebilen, men politisjefen vil ikke bekrefte dette.

Leide flere biler

Varebilen er en av tre leiebiler som er knyttet til 22-åringens kredittkort. En av leiebilene ble funnet 70 kilometer nord for Barcelona, på vei mot den lille byen Ripoll. Den siste bilen er funnet Ripoll. Politiet tror at terrorcellen som sto bak angrepene i Barcelona og Cambrils hadde planer om å fylle bilene med eksplosiver for å gjennomføre et større angrep.

De planene ble antakeligvis endret da det onsdag gikk av en eksplosjon i huset terrorcellen brukte som samlingspunkt.

Fant 120 gassbeholdere

– Vi begynner å se tydelig at huset i Alcanar var et sted der de forberedte sprenglegemer for ett eller flere angrep i Barcelona, sier Trapero.

Huset ligger ved en uasfaltert vei i kystbyen Alcanar som ligger 200 kilometer vest for Barcelona. Etterforskere har funnet rundt 120 gassbeholdere i huset som de tror skulle brukes til å lage bomber, skriver nyhetsbyrået DPA. Politiet sier også at imamen som kan ha radikalisert mennene, kan ha omkommet i eksplosjonen.

-Terrorcelle «nøytralisert»

Terrorcellen som sto bak angrepene i de to spanske byene besto trolig av 12 personer fra Ripoll og er «nøytralisert», ifølge lokale myndigheter.

– Kapasiteten til terrorcellen er nøytralisert, takket være politiets arbeid, opplyser Catalonias innenriksminister Joaquim Forn.

Ingen av de 12 medlemmene av cellen kan knyttes til terrornettverk og etterforskerne kan ikke fastslå hvordan de ble radikaliserte. Familiene til de unge mennene betegner dem som godt integrerte, med jobber, biler og studier.

14 mennesker ble drept og over 120 ble skadd i to bilangrep i Barcelona og havnebyen Cambrils torsdag og natt til fredag. Ekstremistgruppa IS har påtatt seg ansvaret for angrepene.

