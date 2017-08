Spansk politi etterforsker om imam radikaliserte terrorcelle

utenriks

Etterforskerne forsøker å få klarhet i imamens rolle knyttet til angrepene. Han mistenkes for å ha radikalisert flere unge menn fra den lille byen Ripoll ved foten av Pyreneene. Flere av de mistenkte etter angrepene vokste opp i eller bodde i byen. Det inkluderer 22 år gamle Younes Abouyaaqoub, som flere medier omtaler som mannen som kjørte varebilen som pløyde inn i folkemengden på La Rambla i Barcelona. Han er fortsatt etterlyst av politiet.

Ekstremistgruppen IS har påtatt seg ansvaret for de to angrepene, der til sammen 14 personer ble drept og over 120 ble såret.

En av politiets teorier går ut på at imamen døde under eksplosjonen i et hus i Alcanar onsdag. Huset i Alcanar var trolig et samlingspunkt for den antatte terrorcellen som utførte de to angrepene. Eksplosjonen i huset kan ha vært et uhell som følge av alle eksplosivene cellen hadde samlet der.

Cellen besto trolig av tolv menn. Spanias innenriksminister Juan Ignacio Zoido sa lørdag at terrorcellen var oppløst, men innenriksministeren i Catalonia advarer mot å konkludere med noe før etterforskningen er avsluttet.

Moskeen imamen var en del av, sier de ikke har hørt fra mannen siden han i juni sa at han skulle på en tre måneders tur til Marokko.

(©NTB)