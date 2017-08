Spansk politi knytter funn av 120 gassbeholdere til angrep

utenriks

– Vi begynner å se tydelig at huset i Alcanar var et sted der de forberedte sprenglegemer for ett eller flere angrep i Barcelona, sier politisjef i Catalonia, Josep Lluis Trapero.

Onsdag kveld gikk det av en eksplosjon i et hus i Alcanar, omtrent 200 kilometer sør for Barcelona. Politiet tror eksplosjonen gikk av ved et uhell. To personer er identifisert fra likrestene som ble funnet i huset, melder nyhetsbyrået Reuters.

Politiet har også knyttet tre leiebiler til den 22 år gamle mannen de jakter på. 22 år gamle Younes Abouyaaqoub omtales i flere medier som mannen som kjørte varebilen som pløyde inn i folkemengden på La Rambla i Barcelona.

De vet ikke om han fortsatt oppholder seg i Spania og kan ikke utelukke at han har krysset grensen til Frankrike.

– Hvis vi visste at han var i Spania og hvor, hadde vi aksjonert. Vi vet ikke hvor han er, sier Trapero.

14 mennesker ble drept og over 120 ble skadd i to bilangrep i Barcelona og havnebyen Cambrils torsdag og natt til fredag. Ekstremistgruppa IS har påtatt seg ansvaret for angrepene.

(©NTB)