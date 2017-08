Ti dømt til døden for attentatforsøk i Bangladesh

utenriks

De ti mennene er dømt for å ha plassert en 76 kilo tung bombe ved et av stedene statsministeren skulle tale.

– Bomben ble plantet i et forsøk på å drepe Sheikh Hasina, høyt rangerte embetsmenn i partiet og myndighetspersoner, sa aktor Shamsul Haq Badol.

Bomben ble oppdaget og uskadeliggjort før den detonerte. De dømte i saken forsvarte angrepet med at Hasina er en sekulær leder.

– De sa hun ikke er muslim, at hun er vennlig innstilt mot India og at hun må dø for at islam skal få etablere seg i Bangladesh, sier Badol.

Politiet mener attentatet ble ledet av muftien Abdul Hannan, den avdøde lederen av en forbudt militant gruppe som utførte angrep på 1990-tallet og tidlig 2000-tallet.

Hannan ble hengt i april for et granatangrep mot den britiske ambassadøren i 2004.

