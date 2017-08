Venezuelas nasjonalforsamling bekrefter eget mandat

utenriks

Vedtaket ble gjort i en ekstraordinær sesjon lørdag. Dagen før hadde landets omstridte grunnlovgivende forsamling i et dekret gitt seg selv all lovgivende makt og innskrenket de folkevalgtes makt på områder som sikkerhetspolitikk og landets suverenitet.

Nasjonalforsamlingen domineres fortsatt av opposisjonen i Venezuela, mens de nye forsamlingen regnes for å være lojal mot president Nicolás Maduro. Det seneste formelle forsøket på sette nasjonalforsamlingen på sidelinjen kom etter at lederen for de folkevalgte nektet å sverge troskap til den grunnlovgivende forsamlingen.

– Denne nasjonalforsamlingen bekrefter sitt mandat som lovgivende forsamling, sa visepresidenten i forsamlingen på lørdagens møte. Diplomater fra 19 land, inkludert USA, var invitert til å være til stede.

Mye kritikk

Regjeringen hevder opposisjonen gjennom månedslange protester jobber sammen med USA for å få avsatt Maduro. Opposisjonens representanter i nasjonalforsamlingen anklages i tillegg for å trenere regjeringens forsøk på å styre landet og få vedtatt lover.

Det omstridte valget av den grunnlovsgivende forsamlingen, som nå forsøker å sette nasjonalforsamlingen på sidelinjen, har imidlertid fått svært mye kritikk. Både opposisjonen i Venezuela, regjeringen i USA og flere andre land har anklaget Maduro for å undergrave eller forsøke å avvikle det venezuelanske demokratiet.

Flyktet

Fredag ble det kjent at Venezuelas tidligere riksadvokat Luisa Ortega og hennes ektemann hadde flyktet til nabolandet Colombia. Ortega, som har brutt med Maduro og blitt en av hans skarpeste kritikere ble avsatt av den nye forsamlingen nylig.

I tillegg har høyesterett utstedt en arrestordre mot ektemann, German Ferrer, som beskyldes for utpressing. Også Ferrer har vendt seg mot Maduro.

