Indisk domstol ga kvinne rett til skilsmisse som følge av mangel på toalett

I India er det kun tillatt med skilsmisse i spesielle tilfeller, for eksempel hvis det er snakk om vold og mishandling.

Nå har en dommer fastslått at det å tvinges til å gå på do utendørs, kan anses som en form for tortur ettersom det innebærer fysisk smerte å måtte vente til det har blitt mørkt før man kan lette på trykket.

Dette er et vanlig problem for mange indiske kvinner. Nesten halvparten av Indias befolkning gjør sitt fornødne ute i det fri, ifølge UNICEF.

Om lag 70 prosent av alle indiske husholdninger mangler toalett. Statsminister Narendra Modi har lovet at alle hjem skal ha innendørs toalett innen 2019.

