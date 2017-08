Kvinne dømt til livsvarig fengsel for Arboga-drap

utenriks

Det er ventet at dommene vil bli anket.

Johanna Möllers ektemann ble funnet druknet på grunt vann ved familiens hytte ved Arboga i august 2015. Ett år senere ble hennes mor og far overfalt med kniv i hytta. Faren døde, mens moren ble alvorlig skadd.

Mohammed Rajabi har erkjent at han drepte foreldrene og sagt at hans daværende kjæreste Johanna Möller ga ham kniven. Möller har hele tiden avvist all innblanding i både overfallet på foreldrene og det som i ettertid er blitt fastslått å være drap på ektemannen.

Motiv for drapene anses å ha vært sjalusi, konflikter og penger.

